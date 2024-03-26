Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor ve tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ücretsiz HPV aşısı uygulaması, Ankara'da yaşayan ve gelir desteği alan 9-30 yaş arası kadınlara yönelik hayata geçirilecek.





Ankara Büyükşehir Belediyesi uyguladığı ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı. Başvurular http://forms.ankara.bel.tr/hpv-asi-uyguması adresinden yapılabilir. Haziran 2024'te başlayacak projeden yararlanmak isteyen kadınlar verilen adrese başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından şunları duyurdu: "İnsanı ön planda tutan belediyecilik anlayışımıza göre kız çocukları ve kadınlara ücretsiz HPV aşısı istemeye başlayacağız. Başvuru için belediyeden sosyal yardım almak ve 9 ile 30 yaşları arasında olmak. Aşılama Haziran ayında başlıyor."



