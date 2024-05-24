Anket yapıldı! Halkın çoğunluğu sokak hayvanlarının barınaklarda korunmasını istiyor

AK Parti'nin 'hayvan itlafı' teklifine karşı: Öldürmeyelim besleyelim

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre, Türkiye'de halkın %78,6'sı sokak hayvanlarının barınaklara alınmasını tercih ederken, sadece %2,7'si itlaf edilmesini istiyor. AK Parti'nin önerdiği kanun teklifi geniş bir kesim tarafından desteklenmiyor.



AK Parti, sokak hayvanlarının sahiplenilmemesi durumunda öldürülmesini öngören bir kanun teklifi hazırlığı içinde olduğunu açıklamıştı. Ancak Metropoll Araştırma'nın sonuçları, halkın büyük çoğunluğunun bu öneriye karşı çıktığını gösteriyor.

Ankete göre, Türkiye genelinde katılımcıların %78,6'sı sokak hayvanlarının barınaklarda korunmasını savunurken, %16,9'u sokakta bakılması/beslenmesi gerektiğini düşünüyor. Ötanazi uygulanmasını isteyenlerin oranı ise sadece %2,7. İncelemede, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve diğer partilere oy verenlerin görüşleri de dikkate alındı.





Bu sonuçlar, toplumun geniş bir kesiminin sokak hayvanlarının korunması gerektiği yönündeki talebini yansıtıyor ve AK Parti'nin teklifinin toplumda geniş bir destek bulmadığını ortaya koyuyor.