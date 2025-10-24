Antalya Aksu'da Seralarda Fırtına ve Yağış Hasarı — Hasar Tespiti Başladı

Antalya Aksu'da seralarda fırtına ve yağış hasarı: hasar tespiti başlatıldı

Ekipler sahada, muhtarlarla sürekli irtibat

Antalya'nın Aksu ilçesinde, dün etkili olan fırtına ve yağışın ardından seralarda meydana gelen zararların tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Olaydan etkilenen mahalleler arasında İhsaniye, Barbaros ve Solak bulunuyor. Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı ve süreci yakından takip ediyor.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Dün öğlen saatlerinden itibaren Aksu'da yağmur, fırtına ve dolu felaketi yaşandı. Özellikle ilçemizin kuzey mahallelerinde çiftçilerimiz zarar gördü. Saha tespit çalışmalarımıza başladık, muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Şu anda arazide ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Boğatimur, hazırlanan raporların kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletileceğini vurguladı ve iklim değişikliklerine dikkat çekerek sigorta önemine değindi: "Artık dünyada iklim değişiklikleri nedeniyle her an farklı hava olayları yaşanabiliyor. Bu yüzden en etkili korunma yöntemi TARSİM sigortasıdır. Biz de çiftçilerimize gerekli teknik desteği sağlıyoruz."

