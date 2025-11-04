Antalya Büyükşehir'den Döşemealtı'na 124 km Kanalizasyon Hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesinde toplam 124 kilometre uzunluğunda kapsamlı bir kanalizasyon şebekesi yapımına başladı. Proje ile ilçe genelinde modern kanalizasyon altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Projenin kapsamı

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma, Yeniköy, Çıplaklı, Altınkale, Tomalar, Bahçeyaka, Nebiler ve Yalınlı mahallelerini kapsıyor. İlk etap, Yeniköy ve Çıplaklı mahallelerinde başlatıldı; imalatlar, farklı çaplarda borular kullanılarak yürütülüyor.

Vatandaşlara sağlanacak faydalar

Projenin tamamlanmasıyla vatandaşlar uzun yıllardır sağlıksız şartlarda kullanılan foseptik çukurlarından kurtularak güvenli, modern ve çevre dostu bir altyapı sistemine kavuşacak. Yatırım, bölgenin hijyen ve çevre standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

