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Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Konserle Kutlama

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, fener alayı ve konserle kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 23:00
Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Konserle Kutlama

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlam dolu bir fener alayı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Varyant bölgesinde yapıldı.

Vatandaşların Yoğun Katılımı

Fener alayına katılan vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyarak büyük bir coşku ile yürüyüşe katıldı. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen kalabalık, elllerinde fenerlerle marşlar söyleyerek yaklaşık 3 kilometre sürdü.

Türk Hava Kurumu'nun Unutulmaz Gösterisi

Etkinlik boyunca, Türk Hava Kurumu pilotlarının gerçekleştirdiği paramotor gösterisi ise katılımcılardan büyük bir alkış aldı. Gösteri, etkinliğe renk katan etkileyici anlardan biri oldu.

Ceza'nın Performansı Coşkuyu Artırdı

Fener alayının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda Türk rap müziğine damga vurmuş olan sanatçı Ceza sahne aldı. Ceza'nın performansı, etkinliğin coşkusunu artırarak katılımcılar üzerinde unutulmaz anlar bıraktı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı...

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Varyant'ta düzenlenen fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı...

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Varyant'ta düzenlenen fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

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