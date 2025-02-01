Antalya'da 5. Uluslararası Gastronomi Zirvesi Düzenlendi

Antalya'da gerçekleşen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Zirvesi, Türkiye'nin mutfak zenginliğini dünya ile buluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:45
Antalya'da 5. Uluslararası Gastronomi Zirvesi Düzenlendi

Antalya'da Gastronomi Zirvesi Heyecanı

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT), Türkiye'nin mutfak zenginliğini ve global ilgi alanlarını masaya yatırdı. Sözen Organizasyon tarafından, "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde yapılan zirve, sektördeki önemli paydaşları bir araya getirdi.

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli

Zirvede konuşan Sözen Grup Üst Yöneticisi Gökmen Sözen, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın dünyada önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı. Gastronominin de turizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Sözen, "Türk mutfağı çeşitlilik bakımından zengin ama pazarlama konusunda eksiklerimiz var. Antalya'nın yanı sıra Güneydoğu, Ege, Kapadokya ve İstanbul gibi destinasyonlar daha iyi sunulmalı," ifadelerinde bulundu.

Zirvenin Önemi ve İçeriği

Sözen, zirvenin Türkiye'nin gastronomi potansiyelini uluslararası arenada daha iyi anlatmak açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti. Etkinliğe, yurt içinden ve dışından şefler ve yatırımcıların katıldığını kaydederken, ayırt edici içeriklerin arasında kültürel farklılıklar, teknoloji ve inovasyonların sektördeki yeri gibi konuların ele alındığını belirtti.

Zirve, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünlerini sergilemesiyle dikkat çekiyor. Etkinlik, yarın sona erecek.

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde...

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde (FSUMMIT), Türkiye'nin mutfak zenginliği ve dünyanın ilgisi ele alındı. Sözen Grup Üst Yöneticisi Gökmen Sözen, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde...

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde (FSUMMIT), Türkiye'nin mutfak zenginliği ve dünyanın ilgisi ele alındı. Sözen Grup Üst Yöneticisi Gökmen Sözen, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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