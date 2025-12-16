Bursa'da Şüpheli Ölüm: Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu

Olay Yeri: Ovaakça Mahallesi, Yayla Sokak

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana gelen olayda, yakınları tarafından iki kişinin evde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan tespitlere göre, 55 yaşındaki Nazmi Aybey çatı katında asılı halde bulunurken, aynı evde bulunan 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey yatakta hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının bir süredir kendilerinden haber alamaması üzerine eve gittiği ve buldukları manzara sonrası durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor; yetkililer kesin ölüm nedeninin tespiti için incelemeleri sürdürüyor.

Bursa'da şüpheli ölüm: Baba ve kızı evde ölü bulundu