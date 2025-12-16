TEI, Eskişehir'de Öğrencilerle Millî Havacılık Motorlarını Tanıştırdı

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Eskişehir’de eğitim gören öğrencileri yerli ve millî teknolojilerle buluşturdu. 12-18 Aralık tarihleri arasındaki etkinliklerde TEI ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlik ve katılım

Program kapsamında Eskişehir’in farklı liselerinden 300’e yakın öğrenci TEI Eskişehir yerleşkesini ziyaret etti. Ziyarete, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Aydın, eğitime sundukları destek nedeniyle TEI’ye teşekkür etti.

Sunum ve vurgulanan stratejik önem

TEI Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü Özdoğan Turan öğrencilere TEI’nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini ve yürütülen millî projeleri anlattı. Sunumda, yerli ve millî teknolojilerin savunma ve havacılık sanayisinde taşıdığı stratejik önem ön plana çıkarıldı.

Tesis gezisi ve TEI Müzesi

Öğrenciler, düzenlenen tesis gezisinin ardından TEI Müzesini ziyaret etti; Türkiye’nin millî havacılık motorları yolculuğunda TEI tarafından geliştirilen kritik teknolojileri yerinde görme ve tanıma fırsatı buldular.

Saha etkinlikleri ve bilgilendirme

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası boyunca TEI yetkilileri, farklı okullarda öğrencilerle buluşarak şirketin yerli ve millî motorları hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda 400’ün üzerinde öğrenci bilgilendirildi.

