Antalya'da 9 Kurşunlu Kadın Cinayetinde 'İyi Hal' İndirimi Tartışması

Antalya'da 9 kurşunlu kadın cinayetinde 'iyi hal' indirimi tartışması

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla vurup 9 kurşunla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Fikret İnal'ın karar duruşması görüldü.

Karar duruşması ve mahkeme kararı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet, savcının ağırlaştırılmış müebbet talebini kabul etmeyerek, sanık Savaş Temirhanoğulları hakkında iyi hal indirimi uyguladı ve müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Fikret İnal ise olay sonrası kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle TCK'nın 39. maddesi kapsamında 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, maktulün ölümünden iki ay önce Savaş Temirhanoğulları hakkında açılan "silahla tehdit ve hakaret" dosyası yönünden delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Daha önce eşime karşı hiçbir şiddet uygulamadım, pişmanım" dedi. Sanık Fikret İnal ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliye talep etti.

Anne karara tepki gösterdi

Kararın açıklanmasının ardından maktulün annesi Mediha Saçlı, adliye önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Saçlı, verilen cezaya tepki göstererek, "Benim çocuğum öldürüldü, 24 yıl ne ya. Çocuğum öldürülmüş, ağır ceza almasını istiyorum" dedi.

Saçlı, konuşmasına şöyle devam etti: "Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. İçimde bir sıkıntı vardı, biliyordum bir şey olacağını. Adama bayram yaptırdınız. Adamlar giriyor içeriye, oh ne iyi. Uzaklaştırma yokmuş, hiçbir şey yokmuş gibi giriyor, yatağından uyurken öldürüyor. 24 yıl yiyip içip yatacak, benim çocuğum toprağın altında. Ne olur yardımcı olun. Çocuğumun hakkını verelim ne olur. Benim çocuğum öldürüldü. Toprağın altında yatıyor. Onlar yiyip içip yatacaklar burada. Bir yıl, üç aydır biz mücadele veriyoruz".

Konuşmasının ardından fenalaşan acılı anne, çevresindekilerin yardımıyla kendisine getirildi. Mediha Saçlı’nın kızının fotoğrafını elinden bırakmadığı görüldü.

Avukatın açıklaması

Davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığa iyi hal indirimi uygulandı. Bunun gerekçesini bilmiyoruz. Hakaret ve tehdit suçundan beraat kararı verildi. Oysa dosyada deliller mevcut. Tasarlayarak öldürme yönünden ceza verilmedi. Biz bu kararı kabul etmiyoruz ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Olayın geçmişi

Olay, geçen yıl Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta meydana geldi. Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, sabah okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu.

Cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takip eden 24 saat içinde sanığı Korkuteli Bayatbademler'deki bir villada yakaladı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen Fikret İnal ile birlikte iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SANIK SAVAŞ TEMİRHANOĞULLARI (ARŞİV)