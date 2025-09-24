Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı

Antalya'da alacak tartışmasında ölüm: Duruşma başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, iş yeri sahibinin babasının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın sanığı Durmuş Ali A. hakkında açılan dava, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanığın savunması