Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı

Antalya'da alacak tartışmasında ölüm: Duruşma başladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, iş yeri sahibinin babasının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın sanığı Durmuş Ali A. hakkında açılan dava, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada sanığın savunması
Duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında, çocukluk arkadaşı müşteki Tamer Ertürk ve ortağı olarak tanıştırdığı müşteki Sebahattin Sunbat'ın kendisini bir yıl boyunca dolandırdığını öne sürdü. Ertürk için iki evini sattığını, Sunbat'ın da yaklaşık 10 milyon lira Sanık, olay günü fabrikada görüştüklerini, tartışma sırasında tehdit edildiğini ve üzerime doğru yürüyen Sunbat'ın elini beline atması üzerine silah kullandığını savunarak, önce havaya sonra yere ateş ettiğini, yere doğru ateşlediği kurşunlardan birinin sekerek Hamit Sunbat'a geldiğini ve öldürme kastının bulunmadığını söyledi. Ayrıca tutuklanmasının ardından annesinin kalp krizi geçirip öldüğünü ve eşinin düşük yaptığını belirterek olayın kasıtlı olmadığını tekrar dile getirdi. Müşteki Sebahattin Sunbat, sanıkla fabrika hissesine karşılık gayrimenkul verme konusunda anlaştıklarını, olay günü tapu müdürlüğünde buluşacaklarını söyledi. Sunbat, sanığın içeri girer girmez silahı çıkarıp ateşlemeye başladığını, dışarı kaçarak kaos oluştuğunu ve sanığın kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Müşteki Tamer Ertürk de sanığın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini ve kargaşadan yararlanarak odadan kaçtığını öne sürdü. Olay, 18 Nisan 2025'te Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Sanık Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce sanığın silahla ateş ettiği, iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70)'ın yaralandığı belirtildi. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.
Müştekilerin ifadeleri
Olayın seyri
Mahkeme kararı ve iddianame
