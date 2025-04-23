Antalya'da Askeri Bando, Çocuk Bayramı’nda Coşku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya'da Coşku Dolu 23 Nisan Kutlaması

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu büyük bir konser düzenledi.

Şehit İlhan Kesekler Ortaokulu'nda Etkinlikler

Konyaaltı ilçesinde bulunan Şehit İlhan Kesekler Ortaokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit İlhan Kesekler Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Altınbeşik Anaokulu tarafından özel bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı dans, halk oyunları ve koro gösterileri ile bayram coşkusu doruk noktasına ulaştı. Sonrasında sahneye çıkan askeri bando, seslendirdiği marşlar ve sevilen çocuk şarkıları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öğrencilere Sembolik Baton Devir teslimi

Konserde, Barış Manço’nun sevilen çocuk şarkıları da yer aldı. Şef batonu, konserin ilerleyen dakikalarında sembolik olarak öğrencilere devredildi.

Öğrencilerden Duygusal Anlar

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, programın açılışında sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir öğrencinin gönderdiği 23 Nisan şiirini seslendirdi. Gürcan, Şubat ayında açılan üç okulun ilk 23 Nisan şölenine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bayram bizim için bu nedenle çok özel. Okullarımızdaki ilk 23 Nisan'ı kutluyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 6. sınıf öğrencisi Ali Çağankır ise askeri bandoyu dinleme ve izleme konusunda duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konser verdi.

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konser verdi.