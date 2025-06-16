Antalya'da Çalınan Tekne Polis Ekipleri Tarafından Bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde çözüldü. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan 8 metrelik tekne, çalındıktan sonra polis ihbarı ile gündeme geldi.

Polis Ekipleri Anında Harekete Geçti

Polis ekipleri, çalınan teknenin izini sürmek için hemen harekete geçti. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, teknenin Finike Limanı yakınlarında bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, tekne bir yediemin otoparkına çekildi ve sahibine teslim edilmek üzere hazırlandı.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Olayla ilgili olarak, tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için sürdürülmekte olan detaylı araştırma devam ediyor. Antalya polisi, suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da çalınan tekne, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.