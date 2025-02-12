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Antalya'da Depoda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir depoda çıkan yangında Mehmet Akçabelen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:46
Antalya'da Depoda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan 5 katlı bir apartmanın girişindeki depoda meydana gelen yangın, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Etiler Mahallesi, 842 Sokak'ta gerçekleşti.

Yangını ilk fark eden vatandaşlar, gördükleri dumanı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa zaman içinde söndürüldü. Ancak, yapılan incelemelerde depoda 65 yaşındaki Mehmet Akçabelen'in cansız bedenine ulaşıldı. Akçabelen'in apartmanın 3’üncü katında ailesiyle yaşadığı, fakat zaman zaman depoda vakit geçirdiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak ekiplerin incelemesi devam ederken, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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