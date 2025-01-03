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Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:01
Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Antalya'da Dini Değerlere Hakaret Suçlaması

Antalya'da, sosyal medyada dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen T.S.Ü. adlı kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı üzerine bir bireyin sosyal medya platformlarında hakaret içeren ifadeler kullandığı bilgisi yer aldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Açıklamada, soruşturma kapsamında zanlının ikametinde yapılan operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Klip içeriğindeki ifadeleri sebebiyle tutuklanan T.S.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklamaya karar verildi.

Bu olay, Antalya ile birlikte benzer vakaların nasıl ele alınacağına dair kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır.

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