Batman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Batman Pınarbaşı Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı; sürücünün dikkati olası faciayı önledi, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:19
Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olay

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin ön kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilin ön kısmından dumanlar yükseldi. Aracın yandığını fark eden sürücü, araçtaki diğer kişileri tehlikeden uzaklaştırıp otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durdurdu ve itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yanan araca hızla müdahale etti. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

