Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yaşatılıyor

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde gerçekleştirilen temel atma işlemi, yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilecek.

Bu bina, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yaparken, 4 Mart 2022 tarihinde "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun anısını yaşatacak.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar katıldı. İlgililer, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, Milletvekili Muş ve beraberindeki heyet, daha sonra Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yatırımcılarla bir araya gelerek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.