DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,63 -0,19%
ALTIN
4.412,14 0,96%
BITCOIN
4.774.841,55 1,44%

Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yaşatılıyor

Havza'da, şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adını taşıyacak Bölge Trafik Amirliği binasının temeli atıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:48
Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yaşatılıyor

Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yaşatılıyor

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde gerçekleştirilen temel atma işlemi, yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilecek.

Bu bina, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yaparken, 4 Mart 2022 tarihinde "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun anısını yaşatacak.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar katıldı. İlgililer, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, Milletvekili Muş ve beraberindeki heyet, daha sonra Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yatırımcılarla bir araya gelerek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik...

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik...

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının temeli atıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Orman Yangını: Selçik Köyü Tahliye Edildi
2
Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç Mehmet Vural'ın Cenazesi Defnedildi
3
Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti
4
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi
6
İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı