Suriye'de DEAŞ Operasyonu: Tedmur Saldırısının Ardından 5 Gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur (Palmira) bölgesinde 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının ardından terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından Humus vilayetindeki Furqlus ve Al-Qaryatayn bölgelerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Birimlerimiz, dün DEAŞ terör örgütüne bağlı bir unsurun İç Güvenlik Komutanlığı toplantı merkezinde uluslararası koalisyon birimlerine yönelik hain terör saldırısının ardından Tedmur kentinde nitelikli ve kararlı bir güvenlik operasyonu düzenledi. Operasyon, Genel İstihbarat Teşkilatı ve Uluslararası Koalisyon Güçleri ile tam koordinasyon içinde, hassas istihbarat bilgilerine dayanılarak gerçekleştirilmiş; sonuç olarak 5 şüpheli gözaltına alınarak derhal soruşturmaya tabi tutulmuştur" denildi.

Açıklamada, devlet kurumlarına yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı vurgulanarak, "Güvenlik birimlerimizin Suriye’nin güvenliğini ve istikrarını tehdit edenlere demir yumruk vurmak üzere tam hazırlıkta bulunduğunu ve terör örgütlerini bulunabilecekleri her yerde kovalayacaklarını teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldırı ve uluslararası tepki

Dün ABD askerlerinin ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak devriyesi sırasında düzenlenen saldırıda 2’si asker, 1’i tercüman olmak üzere 3 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı kınayarak, terör örgütü DEAŞ’a "son derece ciddi bir karşılık verileceğini" belirtmişti.

