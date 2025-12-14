CSO 200. Yılını 500 Koristle Dünya Koro Günü'nde Taçlandırdı

CSO 200. yılını Dünya Koro Günü'nde 500 koristle kutladı
Carmina Burana yorumuyla Ankara'da coşkulu gece
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 14 Aralık Dünya Koro Günü kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi. Kuruluşunun 200. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlik, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.
Devlet Çoksesli Korosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan toplam 500 korist sahne aldı.
Konserin şefliğini yapan Burak Onur Erdem yönetiminde, Alman besteci Carl Orff'un eserlerinden "Carmina Burana" seslendirildi. Performans, orkestral ve koro uyumuyla dikkat çekti.
Etkinlik, Ankaralı dinleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve CSO'nun 200. yılına yakışır bir kutlama niteliği taşıdı.
