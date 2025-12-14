DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.789.228,45 1,47%

CSO 200. Yılını 500 Koristle Dünya Koro Günü'nde Taçlandırdı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14 Aralık Dünya Koro Günü'nde CSO Ada Ankara'da 500 koristin katıldığı 'Carmina Burana' konseriyle 200. yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:46
CSO 200. Yılını 500 Koristle Dünya Koro Günü'nde Taçlandırdı

CSO 200. yılını Dünya Koro Günü'nde 500 koristle kutladı

Carmina Burana yorumuyla Ankara'da coşkulu gece

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 14 Aralık Dünya Koro Günü kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi. Kuruluşunun 200. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlik, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Devlet Çoksesli Korosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu'ndan toplam 500 korist sahne aldı.

Konserin şefliğini yapan Burak Onur Erdem yönetiminde, Alman besteci Carl Orff'un eserlerinden "Carmina Burana" seslendirildi. Performans, orkestral ve koro uyumuyla dikkat çekti.

Etkinlik, Ankaralı dinleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı ve CSO'nun 200. yılına yakışır bir kutlama niteliği taşıdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN (CSO) 200. YILINDA, 14 ARALIK DÜNYA KORO GÜNÜ SEBEBİYLE...

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN (CSO) 200. YILINDA, 14 ARALIK DÜNYA KORO GÜNÜ SEBEBİYLE DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU’NUN ORGANİZASYONUNDA 500 KORİSTTEN OLUŞAN KORO CSO ADA ANKARA’DA SAHNE ALDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NIN (CSO) 200. YILINDA, 14 ARALIK DÜNYA KORO GÜNÜ SEBEBİYLE...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Şarkikaraağaç'ta 9 Metrelik Düşüş: Hurşit Şimşek Hayatını Kaybetti
2
Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı
3
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı İzmir Valiliğini Ziyaret Etti
4
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
Sakarya D-650'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı, Trafik 2 Saat Durdu
6
Zigana Zirvesinde 'Kar' Yoğunluğu — Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Akını
7
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama