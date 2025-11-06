Antalya'da Düden Çayı'na Düşen Kişi İtfaiye ve AFAD Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Yukarı Düden Şelalesi yakınında Düden Çayı'na düşen Yusuf A., itfaiye ve AFAD ekiplerinin can simidi ve halat yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:52
Antalya'da Düden Çayı'na Düşen Kişi İtfaiye ve AFAD Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Düden Çayı'na Düşen Kişi İtfaiye ve AFAD Tarafından Kurtarıldı

Yukarı Düden Şelalesi yakınında akıntıya kapıldı

Olay, 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde, Yukarı Düden Şelalesi yakınındaki 7394. Sokak civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede bir kişinin dengesini kaybederek Düden Çayı'na düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye İstasyonu, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düştükten sonra bir süre akıntıyla sürüklenen Yusuf A., kenarda bulunan sazlık ve kargılara tutunmayı başardı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, karşı kıyıda bulunan Yusuf A.'ya akıntı nedeniyle doğrudan ulaşmanın riskli olduğunu değerlendirerek karadan müdahale etti.

Yorulduğu ve tutunmakta güçlük çektiği görülen Yusuf A., ekiplerin can simidi ve halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf A., ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

ANTALYA’DA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜDEN ÇAYINA DÜŞEREK AKINTIYLA BİR SÜRE SÜRÜKLENEN VE GÜÇLÜKLE...

ANTALYA’DA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜDEN ÇAYINA DÜŞEREK AKINTIYLA BİR SÜRE SÜRÜKLENEN VE GÜÇLÜKLE KARGILARA TUTUNMAYI BAŞARAN VATANDAŞ İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

ANTALYA’DA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜDEN ÇAYINA DÜŞEREK AKINTIYLA BİR SÜRE SÜRÜKLENEN VE GÜÇLÜKLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır: Şırnak’ta 341 milyon liralık 11 yeni proje hayata geçiriliyor
2
Kocaeli Körfez’de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
3
Uşak'ta Yıldırım Çatı Yangınına Neden Oldu — Banaz Muratlı
4
Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi
5
Kayseri'de Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan ve Oğlu Sopayla Darp Edildi
6
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı
7
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu