Antalya'da Düden Çayı'na Düşen Kişi İtfaiye ve AFAD Tarafından Kurtarıldı

Yukarı Düden Şelalesi yakınında akıntıya kapıldı

Olay, 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde, Yukarı Düden Şelalesi yakınındaki 7394. Sokak civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede bir kişinin dengesini kaybederek Düden Çayı'na düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye İstasyonu, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düştükten sonra bir süre akıntıyla sürüklenen Yusuf A., kenarda bulunan sazlık ve kargılara tutunmayı başardı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, karşı kıyıda bulunan Yusuf A.'ya akıntı nedeniyle doğrudan ulaşmanın riskli olduğunu değerlendirerek karadan müdahale etti.

Yorulduğu ve tutunmakta güçlük çektiği görülen Yusuf A., ekiplerin can simidi ve halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf A., ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

