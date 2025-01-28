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Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan bir sürücünün aracında toplam 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:04
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Dur İhtarına Uymayan Sürücü Yakalanamadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, dur ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı araçta toplam 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay, ilçe sınırları içindeki Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Kovalamaca Sırasında Çarpma Meydana Geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak, sürücü, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında, sürücü 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde başka bir araca çarptı.

Araçta Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabancalar Bulundu

Araçta yapılan detaylı arama sonucunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sürücünün olay yerinden kaçmayı başardığı ve B.Y. olduğu belirlendi. yetkililer, B.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan...

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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