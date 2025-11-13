Antalya'da Ekim'de 10 bin 900 Asayiş Olayı: Binlerce Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'da Ekim ayında 10 bin 900 asayiş olayı: Güvenlik güçleri yoğun operasyonlarla kararlı

Antalya'da Ekim ayına ilişkin İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında Vali Şahin'e, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Baz ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Vekili Yarbay Erdinç Karadeniz eşlik etti.

Genel asayiş verileri

30 günlük süreçte Antalya genelinde 10 bin 900 asayiş olayı meydana geldi ve bu olayların yüzde 99,15’i başarıyla aydınlatıldı. Olayların türlerine göre dağılımı şu şekilde: 4 bin 67 kişilere karşı, bin 472 mal varlığına karşı, 161 millete ve devlete karşı, bin 865 topluma karşı suç; ayrıca 3 bin 335 olay takip gerektiren suç kategorisinde yer aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 bin 705 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 840’ı tutuklandı. Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında 198 tabanca, 49 kurusıkı tabanca, 352 av tüfeği, 4 bin 279 fişek ve 178 tüfek fişeği bulunuyor. Ayrıca 14 çalıntı otomobil, 49 çalıntı motosiklet, 5 elektrikli bisiklet, 1 kamyon, 3 kamyonet ve 1 traktör ele geçirildi. Maddi değeri yüksek ele geçirmeler arasında 1 milyon 967 bin TL ziynet eşyası, 68 bin TL döviz ve 34 bin TL nakit para yer aldı. İl genelinde toplam 2 bin 886 uygulama (bunların bin 524’ü şok uygulama) yapıldı; 1 milyon 266 bin kişi ve 1 milyon 699 bin araç sorgulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Ekipler Ekim ayında 263 operasyon düzenleyerek 395 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu operasyonlarda 48 kişi tutuklandı, 26 kişi adli kontrolle, 321 kişi ise serbest bırakıldı. Organize suçlara yönelik operasyonlarda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 7 şüpheli tutuklandı. Diğer tutuklamalar arasında 2 kişi silah ticareti (6136 SKM), 3 kişi rüşvet, 5 kişi zimmet, enerji hırsızlığı ve kaçak emtia suçlarından toplam 8 kişi yer aldı. Aramalarda 74 tabanca, 83 tüfek ve bin 827 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık kapsamındaki buluntular arasında 1,7 ton kaçak tütün, 9.801 paket kaçak sigara, 5,5 milyon makaron, 18 bin litre kaçak alkol, 91 bin adet kaçak ilaç, 106 cep telefonu, 71 tarihi eser ve sikke, 28 sahte para ve 4,5 ton kaçak zeytinyağı yer aldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonları

Göçmen kaçakçılığına yönelik 8 operasyon düzenlendi; 14 organizatör hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 5’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol, 3’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı ve 2’si firari olarak aranıyor. Ayrıca 64 düzensiz göçmen yakalanarak Döşemealtı GÖKSEM’e teslim edildi. Mobil Göç Noktalarında 5 bin 82 kişi, il genelinde ise 10 bin 345 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Bu kapsamda 40 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapıldı, 32 şahıs geçici barınma merkezine sevk edildi, 63 kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi ve 79 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi. Antalya genelinde 130 bin 114 yabancı uyruklu kişi oturma veya çalışma izniyle ikamet ediyor; bunların 28 bin 64’ü Rus, 18 bin 951 Kazak, 14 bin 952 Ukraynalı, 10 bin 687 Kırgız, 7 bin 162 Endonezyalı, 50 bin 298 ise diğer ülke vatandaşlarından oluşuyor. Kentte ayrıca 6 bin 737 geçici koruma ve 701 uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 137 bin 552 düzenli göçmen bulunuyor.

Uyuşturucu operasyonları

Narkotik ekipleri Ekim ayında bin 60 operasyon gerçekleştirdi; bin 221 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 133 kişi tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında 66 kilo 716 gram skunk, 21 kilo 306 gram esrar, 10 kilo 927 gram bonzai hammaddesi, 8 kilo 177 gram metamfetamin, 3 kilo 65 gram kokain, 709 gram eroin, 8 bin 523 sentetik ecza, 2 bin 202 captagon, 1.847 adet (2,4 milyon kullanımlık) bonzai (A4) ve 88 kök kenevir yer aldı. Ayrıca NARVAS Projesi kapsamında gelen 366 ihbar üzerine 770 uygulama gerçekleştirildi.

Siber suçlar

Ekim ayında siber suçlara yönelik 14 operasyon yapılarak 80 şüpheli yakalandı; bu kişilerden 32’si tutuklandı, 7’si adli kontrol ve 41 serbest bırakıldı.

Trafik denetimleri ve kazalar

Trafik ekipleri ay boyunca 566 bin 482 sürücüyü denetledi; 162 bin 746 sürücüye idari para cezası verildi ve 4 bin 488 araç trafikten men edildi. 4 e-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde 2 bin 345 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 728 kişi yaralandı. Ayrıca 74 korsan taşımacılık vakası tespit edildi ve 1 bin 543 araca engelli park yeri ihlalinden ceza yazıldı. Antalya’daki tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 653 bin 683 olup, bunun yüzde 32’si (529 bin 295) motosikletlerden oluşuyor.

Sahil Güvenlik faaliyetleri

Sahil Güvenlik unsurları Ekim ayında 3 bin 763 saat seyir icra ederek 870 gemi ve tekneyi kontrol etti; denetimlerde 110 işletmeye yasal işlem uygulandı. Kumluca operasyonunda bin 833 gram plaka esrar, bin 408 captagon hap, 1 tabanca ve 42 mermi ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. Kaş’ta jandarmayla ortak operasyonda 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler ayrıca 6 arama kurtarma ve 1 tıbbi tahliye görevi icra etti; bu görevlerde 4 kişi sağ kurtarılırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevre Kanunu’na muhalefetten 1 gemiye 167 bin TL idari para cezası uygulandı.

Vali Hulusi Şahin ve güvenlik birimleri, Antalya’da asayiş ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çok yönlü operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

