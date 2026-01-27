Antalya'da Engelsiz Kent İçin Büyük Adım: 13 Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi

Antalya'da engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kent yaşamına tam, eşit ve bağımsız katılımını sağlama hedefiyle yürütülen erişilebilirlik çalışmaları yeni belgelerle taçlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin in katılımıyla düzenlenen törende, erişilebilirlik standartlarını eksiksiz karşılayan kurum ve kuruluşlara uluslararası belgeler verildi.

Denetimler ve Belgeler

Antalya Valiliği başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen erişilebilirlik izleme ve denetleme çalışmaları kapsamında il genelinde bugüne kadar 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Yapılan son denetimler sonucunda belge almaya hak kazanan 6 ayrı kurum ve kuruluşa 13 adet Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi takdim edildi. Tören Antalya Valiliği Hükümet Konağında gerçekleştirildi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait CAF marka 107 no’lu raylı sistem taşıma aracı belge almaya hak kazanan örnek uygulamalar arasında yer aldı.

Büyükşehir'in Başarısı ve Ulaşımda Erişilebilirlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Uluslararası Erişilebilirlik Belgesi, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek tarafından teslim alındı. Törende, belediye başkan danışmanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural da yer aldı. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı Uluslararası Erişilebilirlik Sertifikası sayısı 28’e yükseldi. Belediye tarafından raylı sistem araçlarında hayata geçirilen düzenlemeler, engelli bireylerin güvenli, konforlu ve bağımsız seyahat etmesini sağlayarak Antalya'yı erişilebilirlik konusunda örnek şehirler arasına taşıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ENGELSİZ KENT YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR