Antalya'da Evlenecek Gençlere Destek Projesinden 2 Çift Nikahlandı

Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde iki çiftin nikahı kıyıldı.

Kepez Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, proje kapsamında iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisinden faydalanan Tuğba Muş ve İlyas Arda Tüz ile Seren Türk ve Hasan Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen şahitliğinde evlenerek dünya evine girdi.

İl Müdürü Sökmen, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek genç çiftlere 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi verildiğini belirtti.

Projeden faydalanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini aktaran Sökmen, hak kazananların eğitimleri tamamladıktan sonra nikahlarının kıyıldığını ve belirlenen süre içerisinde kredinin verildiğini kaydetti.

Antalya'da projeye toplamda 2 bin 787 başvuru yapıldığını ifade eden Sökmen, "Bunlardan kredi almaya hak kazanan 777 çiftimizden ikisinin nikahlarını kıydık. Bu gençlerimiz bugün itibarıyla evlendiler ve krediyi almaya hak kazandılar. Önümüzdeki ayın en geç 21'ine kadar 150 bin lira hesaplarına geçmiş olacak." dedi.

Projenin yaş ve gelir şartı gibi çeşitli kriterlere sahip olduğunu dile getiren Sökmen, çiftlere evlilik hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri hukuk, ticaret, aile içi iletişim, ekonomi, stres yönetimi ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda uzmanlarca eğitim verildiğini vurguladı.

Öte yandan çiftlerin, e-Devlet üzerinden Bakanlıkça uluslararası firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamındaki indirimlerden faydalanma imkanı bulabileceğini anımsatan Sökmen, Aile Yılı dolayısıyla doğum ve çocuk yardımlarında da ciddi artışların yapıldığını belirtti.

Dünya evine giren Hasan Dağ, başvuru ve eğitim sürecinin oldukça iyi geçtiğini dile getirerek, "Projenin gençler için olumlu olduğunu düşünüyorum. Yeni evlenen çiftler için bu süreç maliyetli, bu nedenle bizim için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bizi biraz rahatlatacak, yardımcı olacak. Herkesin faydalanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Törende, İl Müdürü Sökmen, kentteki hayırsever bir iş insanı tarafından gönderilen televizyonları çiftlere hediye etti. Fotoğraf çekimiyle sona eren bu özel gün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftlerin aileleri ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı. Projeden faydalanan Tuğba Muş ve İlyas Arda Tüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen (sağda) şahitliğinde dünya evine girdi.

Antalya'da 2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki çiftin nikahı kıyıldı. Projeden faydalanan Tuğba Muş ve İlyas Arda Tüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen (sağda) şahitliğinde dünya evine girdi.