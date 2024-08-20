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Antalya'da Gerçekleştirilen TAMP Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen deprem tatbikatında, ekipler senaryoya uygun bir şekilde görevlerini yerine getirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:30
Antalya'da Gerçekleştirilen TAMP Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Antalya’da Depremler İçin Hazırlık Tatbikatı

Antalya’da, Vali Hulusi Şahin önderliğinde düzenlenen "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" başarıyla gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikata çok sayıda arama kurtarma ekibi katıldı.

Büyük Bir Senaryo ile Uygulandı

Tatbikat senaryosuna göre, merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki bir deprem sonrası hızlı bir müdahale süreci yaşandı. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde, yıkılan binalar içindeki mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin Performansı ve İletişim Süreci

AFAD İl Müdürlüğü’ndeki yönetimle birlikte, tatbikata katılan ekipler, dronlu termal kameralar ve jandarma arama kurtarma köpekleri ile birlikte aranan kişilere ulaştı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İletişim süreci ise GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle telsiz sistemleri aracılığıyla yürütüldü. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından tatbikat alanında mobil antenler kurularak, kriz masası ile anlık iletişim sağlandı.

Vali Şahin’den Tatbikat Değerlendirmesi

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Vali Şahin, Türkiye'deki sıklıkla meydana gelen depremlere karşı hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. 07.59’da meydana gelen deprem ile 23 grup ekiplerin görevlerini nasıl yerine getirdiklerini değerlendirdiklerini belirtti.

Şahin, "Ekiplerimiz deprem haberini aldıktan hemen sonra belirlenen noktalara ulaştı ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiler," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 100. yıl dönümüne özel 100 bin arama kurtarma personeli eğitimi projesi kapsamında tatbikata katılan gönüllülerinde bulunduğu ifade edildi.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin (ortada), tatbikatın ardından valilik binasında açıklama yaptı. Vali Hulusi Şahin'e, Vali Yardımcısı Tahsin Aksoy (solda) ile AFAD İl Müdürü Necmi Erçin de (sağda) eşlik etti.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi....

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Kemer ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 3 ayrı noktada yıkılan binalarda mahsur kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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