Antalya'da Hapis Cezası Bulunan 204 Kişi Yakalandı

Antalya'da Suçlulara Geçit Yok

Son 48 saat içerisinde Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlar, jandarma ekiplerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalama Operasyonu

Antalya Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, kentteki suç oranlarını azaltmak ve suçluları yakalamak adına yoğun bir çaba içerisinde bulunuyor.

Bu bağlamda, Jandarma Suç Araştırma Timi son iki gün içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan, hapis cezasına çarptırılan ve ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan toplam 204 kişiyi gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi. Jandarma, Antalya genelinde benzer operasyonların devam edeceğini açıkladı.