Antalya'da Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Antalya'da Dava Süreci Başladı

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren Halit Can Sakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Halit Can Sakman, olay günü eşleri arasında maddi sıkıntılardan dolayı tartışma yaşandığını öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Sanık, söz konusu tartışmanın ardından duvardaki aynaya yumruk attığını ve birlikte gezmeye gittikten sonra eve döndüklerinde eşinin uyuduğunu ifade etti. Halit Can Sakman, “Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım” diyerek, tartışmanın devam ettiğini ve eşinin kendisine sözler sarf ettiğini iddia etti.

Olayın detaylarını anlatan sanık, eşinin boğazına bir bıçak savurduğunu, bıçağı yere attıktan sonra başka bir bıçak alarak eşi Sevcan'ı öldürdüğünü öne sürdü. Olay sonrası gözlerini hastanede açtığını belirtti.

Cinayetin Ardından Yapılan Aramalar

İddianameye göre, sanığın çocukluk arkadaşı H.E olay günü saat 20.49'da sanığın kendisini görüntülü olarak aradığı ve yerde kanlar içinde yatan maktulü gösterdiğini, ardından tekrar aradığında “Sevcan uyanmıyor” dediğini kaydetti. Diğer tanık A.D. ise sanığın kan lekeli bir şekilde kendisini görüntülü aradığını belirtti.

İddianameye göre, maktulün ev kapısının arkasındaki zeminde, boğazında satır benzeri metal kesici alet saplanmış ve vücudu 11 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuş.

Hukuki Süreç ve Avukat Açıklaması

Sanığın, daireye girdikten yalnızca 25 saniye sonra eylemini gerçekleştirdiği ve kendisini yaraladığı yönündeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi. Müşteki avukatı Yavuz Erdoğan, cinayetin toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, “Umarız mahkeme tarafından da itibar edilmeyecektir. Cinayetin planlayarak gerçekleştiğini düşünmekteyiz” dedi.

Olayın Geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşti. Halit Can Sakman, karısıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini bıçak ve satır ile öldürmüş, kendisi de yaralanmıştı.

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki avukatı Yavuz Erdoğan, gazetecilere açıklama yaptı.