DOLAR
38,94 0,41%
EURO
44,34 0,26%
ALTIN
4.171,84 0,71%
BITCOIN
4.272.824,71 -1,96%

Antalya'da Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Antalya'da eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren Halit Can Sakman için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:23
Antalya'da Hemşireyi Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Antalya'da Dava Süreci Başladı

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren Halit Can Sakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Halit Can Sakman, olay günü eşleri arasında maddi sıkıntılardan dolayı tartışma yaşandığını öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Sanık, söz konusu tartışmanın ardından duvardaki aynaya yumruk attığını ve birlikte gezmeye gittikten sonra eve döndüklerinde eşinin uyuduğunu ifade etti. Halit Can Sakman, “Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım” diyerek, tartışmanın devam ettiğini ve eşinin kendisine sözler sarf ettiğini iddia etti.

Olayın detaylarını anlatan sanık, eşinin boğazına bir bıçak savurduğunu, bıçağı yere attıktan sonra başka bir bıçak alarak eşi Sevcan'ı öldürdüğünü öne sürdü. Olay sonrası gözlerini hastanede açtığını belirtti.

Cinayetin Ardından Yapılan Aramalar

İddianameye göre, sanığın çocukluk arkadaşı H.E olay günü saat 20.49'da sanığın kendisini görüntülü olarak aradığı ve yerde kanlar içinde yatan maktulü gösterdiğini, ardından tekrar aradığında “Sevcan uyanmıyor” dediğini kaydetti. Diğer tanık A.D. ise sanığın kan lekeli bir şekilde kendisini görüntülü aradığını belirtti.

İddianameye göre, maktulün ev kapısının arkasındaki zeminde, boğazında satır benzeri metal kesici alet saplanmış ve vücudu 11 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuş.

Hukuki Süreç ve Avukat Açıklaması

Sanığın, daireye girdikten yalnızca 25 saniye sonra eylemini gerçekleştirdiği ve kendisini yaraladığı yönündeki savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi. Müşteki avukatı Yavuz Erdoğan, cinayetin toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, “Umarız mahkeme tarafından da itibar edilmeyecektir. Cinayetin planlayarak gerçekleştiğini düşünmekteyiz” dedi.

Olayın Geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşti. Halit Can Sakman, karısıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini bıçak ve satır ile öldürmüş, kendisi de yaralanmıştı.

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık hakkında...

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki avukatı Yavuz Erdoğan, gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Belediye Otobüsü ile Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Gizli Kameralı Skandal: İşletme Sahibi Tutuklandı
3
Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den AYM Ziyareti ve HSK Seçimleri Açıklaması
5
22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Devam Ediyor
6
Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi ve Çiftliği Yıktı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı