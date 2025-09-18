Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı — 4 Kişi Yaralandı
Muratpaşa 1219. Sokak'ta meydana gelen kaza
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1219. Sokak üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
07 EZR 67 plakalı aracı kullanan Mehmet B., karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüleri ile yolcular Olcay Ü. ve Derviş Y. yaralandı.
Mehmet B. aracında sıkıştı; kurtarma çalışmasını yürüten itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.