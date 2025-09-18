Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı — 4 Kişi Yaralandı

Antalya Muratpaşa 1219. Sokak'ta iki otomobil çarpıştı; 07 EZR 67 ve 26 FC 115 plakalı araçlardaki sürücüler ile Olcay Ü. ve Derviş Y. olmak üzere 4 kişi yaralandı.