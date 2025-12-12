Siirt'te Safran Üretiminde İlk Başarılı Deneme

Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliği artırma hedefiyle kentte ilk kez safran bitkisi başarıyla yetiştirildi.

Deneme üretimi ve uygulama

Siirt Valiliği tarafından temin edilen safran yumruları, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Yusuf Ensarioğlu tarafından Akyamaç köyü'nde deneme üretimi kapsamında toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışmada safran bitkisinin çıkışları başarıyla tamamlanarak, bölgenin iklim ve toprak koşullarında safran tarımının mümkün olduğu ortaya konuldu.

Öğrencinin değerlendirmesi

Deneme üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yusuf Ensarioğlu, uzun süredir safran yetiştirmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bu yıl Ziraat Fakültesini kazandım. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelmek ve okulda öğrendiğim bilgileri uygulamalı olarak geliştirmek istiyordum. Ancak safran yumrusunun bir öğrenci için maliyeti oldukça yüksek olduğu için temin edemiyordum. Bunun üzerine valiliğimizden destek talep ettim. Safran yumruları valiliğimiz tarafından temin edildi ve proje biriminde görevli personeller süreç boyunca yanımda oldu. Bana bir hayalimi gerçekleştirme mutluluğunu yaşatan Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ekonomik ve tarımsal potansiyel

Dünyanın en değerli baharatları arasında yer alan safran; yüksek ekonomik değeri, düşük su ihtiyacı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle eylül ayı sonunda dikiminin yapılabilmesi, safranın bölgede alternatif ürün deseni oluşturma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

İlk başarılı deneme üretiminin ardından, Siirt’in tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yeni bir üretim sahasına adım atmasıyla, önümüzdeki süreçte daha geniş alanlarda safran tarımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

