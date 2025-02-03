Antalya'da İstitinat Duvarına Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, istinat duvarına çarpan bir otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda gerçekleşti. 19 yaşındaki Yunus M.'nin kullandığı 07 BBA 119 plakalı araç, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı ve ardından şarampole devrildi.

Kaza Anında Müdahale

Kaza haberi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücü Yunus M.'yi yaralı olarak araçtan çıkardı. Ardından, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.