Antalya'da Jandarma Operasyonu: 480 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak tütün ve mamulleriyle ilgili yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 300 bin adet boş makaron ve 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Soruşturma Süreci

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ürünlere el konuldu ve konuyla ilgili resmi işlemler devam ediyor.

