Antalya'da Jandarma Operasyonu: 480 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma operasyonunda 480 bin doldurulmuş makaron, 6 bin 500 paket kaçak sigara, 300 bin boş makaron ve 45 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:32
Operasyon Detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak tütün ve mamulleriyle ilgili yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 6 bin 500 paket kaçak sigara, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 300 bin adet boş makaron ve 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Soruşturma Süreci

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ürünlere el konuldu ve konuyla ilgili resmi işlemler devam ediyor.

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?