Antalya'da Kaybolan Amatör Dağcının Cesedine Ulaşıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe'nin cenazesi bulundu. Çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:13
Antalya'da Kaybolan Amatör Dağcının Cesedine Ulaşıldı

Antalya'da Kaybolan Amatör Dağcı Fehmi Efe'nin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağ tırmanışı sırasında kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe (59), yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Efe, 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanış gerçekleştirmişti.

Kaybolma İhbarı ve Arama Çalışmaları

Efe'nin yakınları, bir süre haber alamamalarının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yaptıkları arama çalışmalarında Efe'nin bulunduğu yeri tespit etti.

Çığ Tehlikesi ve Cesedin Alınması

Bölgeye ulaşan ekipler, Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ancak, çığ tehlikesinin bulunduğu alanda bulunan dağcının cesedinin alınması için çalışmalar sürmektedir. Ekipler, bu zorlu koşullarda Efe'nin cesedini güvenli bir şekilde almak için mücadele ediyor.

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