Antalya'da Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde Felen Köprüsü'nden düşen otomobilin sürücüsü Yasin Erdoğan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:56
Antalya'da Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Felen Köprüsü'nde Yaşanan Trajik Kaza

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Felen Köprüsü'nden dereye düşen otomobilin sürücüsü Yasin Erdoğan hayatını kaybetti. Olay, 07 TCC 81 plakalı aracın, Kasaba-Kaş kara yolu üzerindeki köprü bariyerlerine çarpmasının ardından gerçekleşti.

Kaza Sonrası Durum

Bölgeden geçen diğer sürücülerin kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Yasin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önceki Kazalar

Öte yandan, Felen Köprüsü'nde tartışmasız bir tehlike olan bu kaza, 12 Ocak'ta da bir ölüme yol açmıştı. Aynı köprüde, sık sık yaralamalı kazaların meydana gelmesi de dikkat çekmektedir.

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