Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Artışı Denetimi

Antalya'da Fiyat Artışlarına Karşı Denetim

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin Detayları

Konyaaltı ilçesindeki bir markette yapılan denetimde, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ile kasa fiyatları incelendi. Reyonlardan alınan ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasındaki farkları kontrol eden ekipler, meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatlarını Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden de teyit etti.

Antalya Ticaret İl Müdürü Özşahan'dan Açıklamalar

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin kontrollerin dışında Kurban Bayramı süresince etiketsel ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. Özşahan, "Antalya genelinde 20 ekibimiz sahada denetimlere devam ediyor. 2025 yılı içerisinde şu ana kadar 17 bin 269 firmanın 2 milyon 103 bin ürünü denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 1468 firmada 3 bin 950 aykırı ürün tespit edildi. Aykırılıklar sonucunda 15 milyon liraya yakın para cezası uygulandı," dedi.

Tüketicilere Öneriler

Müşterilerin, ürün üzerindeki etiket ile kasadaki fiyatın benzer olmadığını fark ettiklerinde öncelikle mağaza yetkilisi ile görüşmeleri gerektiğine dikkat çeken Özşahan, bir sonuç alamadıklarında ise tüketici hakem heyetine ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurabileceklerini ifade etti.

Cidarlı Cezalar ve Denetim Sürekliliği

Haksız fiyat ve etiket fiyatı farklılıklarında cezai işlemlerin uygulandığını aktaran Özşahan, "Fiyat etiketi farklı olduğunda 3 bin 166 lira, haksız fiyatta ise ülke genelinde satılan bir ürün için en az 2 milyon olmak üzere cezalar uygulanıyor. Bakanlığımızda bir Haksız Fiyat Artış Kurulu mevcut, cezalar bu kurulun kararına göre ödeniyor. Vatandaşların fiyat etiketine dikkat etmelerini öneriyoruz," şeklinde konuştu. Özşahan, denetimlerin haftanın 5 günü, akşam ve hafta sonlarında da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Konyaaltı ilçesindeki bir markette denetim yapan ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Konyaaltı ilçesindeki bir markette denetim yapan ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.