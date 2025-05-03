Antalya'da Likya Yolu'nda Yeni Rota Sistemi Kuruluyor

Likya Yolu'nda Yenileme Projesi Başlatıldı

Antalya, Türkiye'nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olan tarihi Likya Yolu'nda yönlendirme tabelalarını yenileyerek modern bir rota sistemi oluşturma çalışmalarına başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyerek bu projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm İçin Adımlar Atılıyor

Vali Şahin, antik Likya Yolu üzerindeki yürüyüş rotalarının yönlendirme sistemlerini yeniden düzenleyerek daha güvenli ve sürdürülebilir bir doğa turizmi altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

“700 kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olan antik Likya Yolu'nun trekking rotalarını yenileme projesi kapsamında, rota üzerindeki tüm yönlendirme işaretlerini yenileyerek daha sistemli ve sağlıklı bir doğa turizmi altyapısı oluşturmayı amaçlıyoruz” diyen Şahin, projenin Antalya'nın doğa turizmini ileri seviyelere taşıyacağına dikkat çekti.

Mobil Uygulama ile Doğaseverlere Kolaylık Sağlanacak

Antalya Valiliği, doğaseverler ve turistler için geliştirdiği mobil uygulama ile Antalya'daki tüm trekking noktalarını erişilebilir hale getirecek. Vali Şahin, bu çalışmanın da ilerleyen doğa turizmi hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

4 Yıl İçinde Büyük Gelişmeler Bekleniyor

“Geleceğe Miras” projesinin bir parçası olarak, antik kentlerde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Şahin, “Önümüzdeki 4 yıl içinde bu alanda çok büyük bir mesafe kat edeceğiz” dedi. Ayrıca, projede elde edilen değerli arkeolojik bulguların kamuoyuyla paylaşılacağına vurgu yaptı.

Programa Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da katıldı. Proje, SunExpress Havayolları, Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü ve Kültür Rotaları Derneği tarafından da destekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla, Likya Yolu, yürüyüşçüler için daha güvenli, bilgilendirici ve erişilebilir bir hale gelecekken, aynı zamanda güzergah üzerindeki yerleşim yerlerine ekonomik katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Antalya'da önemli yürüyüş rotalarından biri olan tarihi Likya Yolu'nun yönlendirme tabelaları yenilenerek rota sistemi üzerinden takip edilebilecek. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Phaselis Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon ve tarihi Likya Yolu üzerinde yapılacak çalışmaları inceledi.

Antalya'da önemli yürüyüş rotalarından biri olan tarihi Likya Yolu'nun yönlendirme tabelaları yenilenerek rota sistemi üzerinden takip edilebilecek. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Phaselis Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon ve tarihi Likya Yolu üzerinde yapılacak çalışmaları inceledi.