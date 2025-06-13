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Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı: Geleceği İnşa Etme Fırsatı

Antalya'da düzenlenen Meslek Liseleri Lansmanı, mesleki eğitimin önemini vurguladı ve öğrencilere kariyer alternatifleri sundu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:45
Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı: Geleceği İnşa Etme Fırsatı

Antalya'da Meslek Liseleri Lansmanı Etkinliği

Antalya'da, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri Lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik, alışveriş merkezinde düzenlenerek, 11 farklı meslek lisesi projelerini sergileme imkanı buldu.

Vali Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Etkinlikte konuşma yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, meslek liselerinin güçlenmesinin Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. "Meslek liselerini güçlü kılmak, Türkiye'nin geleceğini güçlü kılmak anlamına geliyor" diyen Şahin, Antalya'da bu hedef doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fırsatlar

Şahin, etkinlikte yer alan ortaokul öğrencileri ve velilerine meslek liseleri bölüm ve uygulamalarını tanıma fırsatı sunduklarını ifade etti. Etkinliğin, öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olduğunu belirten Vali Şahin, meslek liselerine olan ilginin ve niteliğin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de etkinliğin, kentin mesleki eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu dile getirerek, bu projeyle hem görünürlüğü artırmayı hem de yaklaşan sınav ve tercih dönemi öncesinde anne-babalara meslek liselerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eriş, Antalya'da 87 meslek lisesinde yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Etkinlikte 20 farklı meslek alanından öğrencilerin uygulamalı çalışmaları sergilendi. Motor bölümünden uçak bakımına kadar birçok alandaki faaliyetler görücüye çıktı. Dönütler olumlu, bu etkinliği yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" dedi.

Gelecek Etkinlikler

Eriş son olarak, benzer etkinliklerin 1-3 Temmuz tarihleri arasında kentin farklı alışveriş merkezlerinde de düzenleneceğini açıkladı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri...

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 11 meslek lisesi, yürüttükleri projeleri sergileme fırsatı buldu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri...

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi. Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 11 meslek lisesi, yürüttükleri projeleri sergileme fırsatı buldu.

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