Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinde, motosiklet sürücüsüne ait kaskın ezildiği ve kürekle poşete konularak alındığı görüldü.

Yakınlarının tepkisi

Ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yere yığılan bir yakın ""Batu nerede?"" diyerek tepki gösterirken, polis ve çevredekiler güçlükle müdahale ederek kişiyi ayağa kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı.

