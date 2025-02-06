Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 75 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Korkutan Yangın

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Pembelik Mahallesi'nde, Cevriye Doğan (75)'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, evin mutfak bölümünde başlayarak hızla yayıldı.

Komşuların Fark Etmesi Üzerine Müdahale Başladı

Yangının dumanını fark eden komşuları, hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti.

Cevriye Doğan Kurtarıldı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde mahsur kalan Cevriye Doğan'ı güvenli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangının söndürülmesiyle evin yapısı ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.