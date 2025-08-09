Antalya'da Özel Öğrenciler ve Aileleri Offroad Keyfi Yaşadı

Antalya'da Özel Öğrencilere Offroad Etkinliği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 özel öğrenci ve aileleri, güvenli parkurda offroad araçlarıyla unutulmaz bir doğa turuna çıktı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manavgat Offroad Spor Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara hem eğlence hem de spor imkanı sunuyor.

Etkinlikte Eğlencenin Adı Offroad

Yaşları 5 ile 15 arasında değişen özel öğrenciler, offroad turunun yanı sıra çeşitli oyunlarla dolu bir gün geçirdi. Program, müzik eşliğinde eğlenceli anlarla ve toplu yemek ikramıyla sona erdi.

Spor Müdürü'nin Açıklamaları

İlçe Spor Müdürü Süleyman Karakaya, etkinliğin amacının özel öğrencilerin toplumla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Offroad sporunu deneyimlediler, doğada çeşitli spor etkinlikleri yaptılar. Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk" dedi.

Manavgat Offroad Spor Kulübü'nden Açıklama

Manavgat Offroad Spor Kulübü Başkanı Salih Köroğlu, çocukların offroad araçlarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Egzoz seslerinden yüksek engelleri aşmaya, suyun içinden geçmeye kadar yaşadıkları her an onlar için farklı bir deneyim oldu. Gülümsemeleri bizim için paha biçilemez" diye konuştu.

Öğrencilerin Eğlenceli Yorumları

Etkinliğe katılan öğrenciler, programın çok eğlenceli geçtiğini ve araçların çamurla kaplanmasının ayrı bir heyecan oluşturduğunu vurguladı.

