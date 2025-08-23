DOLAR
Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti

Antalya Kepez'de pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi; şüpheli iş yeri sahibi Kerim Üre olaydan sonra intihar etti. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:27
Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti

Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti

Kepez'de iş yeri sahibi ile çalışan arasında çıkan çatışma

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayda iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışan Elif Kılıç (32)'ın yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden ayrılan şüpheli Kerim Üre, daha sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar...

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren şüpheli intihar...

