Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti

Kepez'de iş yeri sahibi ile çalışan arasında çıkan çatışma

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayda iş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışan Elif Kılıç (32)'ın yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Üre'nin tabancayla ateş açması sonucu Kılıç ve Fırat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden ayrılan şüpheli Kerim Üre, daha sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

