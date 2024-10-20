Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltı Süreci

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Şen'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderildi.

Saldırı Anı

Olay, sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir araçtan Ali Şen'e av tüfeği ile ateş açılması sonucu gerçekleşti. Yaralanan polis memuru, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki Gelişmeler

Polis ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ali Şen'in, Serik Sanayi Sitesi'nde tamircilik yapan G.K. ile bir araç hakkında bilgi almak üzere görüştükten sonra yürüyüşe çıktığı belirtildi. Açıklamada, bu yürüyüş esnasında G.K. ve yanındaki M.A.T.'nin aracın içerisinden av tüfeği ile ateş ederek polis memurunu yaraladığı ifade edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.