Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen önemli bir operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan kişileri tespit etmek adına kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtildi.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mühimmat

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, toplamda 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6.181 fişek ve 22 şarjör ele geçirildi. Bu operasyon, Antalya'daki ruhsatsız silah kullanımına karşı alınan önlemler açısından büyük önem taşıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma tarafından detaylı incelemeye alındığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin, bölgedeki ruhsatsız silah faaliyetlerini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 şarjör ele geçirildi.