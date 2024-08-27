Antalya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Korkunç Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, park halinde duran bir tıra çarpan otomobildeki yolculardan biri hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

D400 kara yolu Ilıca Mahallesi'nde, H.Ş. yönetimindeki 21 AEJ 198 plakalı tir, sağ şeritte duraklayarak beklemekteydi. Bu esnada, aynı yönde ilerleyen Murat Ç. yönetimindeki 07 GCZ 82 plakalı otomobil arkadan tıra çarptı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Murat Ç. ve yolcu Ayşe Tuğba Akbulut (21) ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Ayşe Tuğba Akbulut hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan kaza, o sırada bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza anının görüntüleri, kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.