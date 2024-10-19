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Antalya'daki Orman Yangını: 2 Hektar Alan ve Bir Ev Zarar Gördü

Kumluca'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:04
Antalya'daki Orman Yangını: 2 Hektar Alan ve Bir Ev Zarar Gördü

Antalya Kumluca'da Orman Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen orman yangını, bölgedeki ormanlık alanda önemli hasara yol açtı. Yenikışla Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki alan ve bir ev zarar gördü.

Yangına Hızla Müdahale

Olayın ardından, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, Kumluca ve Finike Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin detaylı ve koordineli müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Hasar Durumu ve Soruşturma

Yangın sonucunda etkilenen evin boş olduğu öğrenilirken, yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki kızılçam ormanı da zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak jandarma tarafından sürdürülen araştırma devam etmektedir.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan ve bir ev zarar gördü.

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