Antalya Denetimli Serbestlik'te Gönüllülere Sertifika: Topluma Kazandırmada Kritik Rol

Tören ve katılımcılar

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde gönüllü olarak görev yapan sosyal destek ekibine sertifikaları törenle verildi. Program, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Programa Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Adnan Tabar ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani katıldı.

Gönüllülerin rolü ve teşekkür

Programda, şüpheli, sanık ya da yükümlülerin toplum içinde iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması sürecinde gönüllü desteğinin kritik rolü vurgulandı. Eğitim, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarına katkı veren sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, polis memurları, avukatlar, rehber öğretmenler, iş ve meslek danışmanları, usta öğreticiler ve psikoloji öğrencileri gibi farklı alanlardan gönüllülere teşekkür edilerek sertifikaları Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci tarafından takdim edildi.

Başsavcı Kahveci'nin değerlendirmesi

"Denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde yaklaşık 600 bin kişi denetimli serbestlik altında infaz görüyor ve bu serbestlik altında çeşitli kamu görevlerinde çalışıyor. Eğitim faaliyetlerine, rehabilitasyon faaliyetlerine katılıyorlar. Toplumumuza kişilerin faydasının dokunması, suç işleyenlerin bu suçlardan arınması veya rehabilite edilmeleri, toplumsal hayata uyum sağlamalarının sağlanması maksadıyla yoğun şekilde yürüyen faaliyetlerimiz var. Aslında bu denetimli serbestlik vatandaşlarımız tarafından yanlış algılanabilir, bu bir serbestlik hali değildir. Uzmanlarımız eşliğinde hazırlayacakları denetim planları çerçevesinde kişinin yaşam şartına, çalışma durumuna göre planlanan bir program dahilinde işleyen bir infaz sistemi."

"Devletimizde herkesi cezaevine sokarak ıslah etme gibi bir amacın doğruya ulaştırmadığını aslında geçmiş tecrübelerden de tecrübe ettik. Denetimli Serbestlik, Avrupa’nın ve gelişmiş ülkelerin infaz rejiminde esas alan veya ıslahla ilgili çalışmaların temelinde bulunan bir sistem. Buradaki rehabilitasyon görüşmeleri, atölye çalışmaları, kamuya yararlı işte çalışmalar gibi en yoğun kullanılan sistemler üzerinden kişinin topluma karışmaya hazırlanması, ıslah olması, bir kez daha suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Vatandaşlarımıza belki çok doğru izahı yapılamıyor ama böyle güzel işlere de imza atıldığını bilinçlendirirsek, bu işin çok daha güzel amaçlara hizmet edeceğine inanıyoruz."

Toplumla birlikte infaz sistemi

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani gönüllülerin sisteme kattığı vizyona dikkat çekti: "Denetimli serbestlik toplumsal bir infaz sistemi. Toplumsal bir infaz sistemi olduğu için toplum içerisinde toplumla birlikte gerçekleşmesi anlam kazandıran bir infaz sistemi olacak. Bugün bu döneme kadar belki toplum içinde bir çalışma yaptık ama toplumla birlikte yapamadık. Bu kapsamda bugüne kadar yaptığınız tüm çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çok güzel çalışmalar yapacağımıza eminim."

Gönüllü desteğinin önemi

Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Adnan Tabar ise, "Gönüllü vatandaşlarımızın iyilik yapmaya niyetli arkadaşlarımızın da buna katkısından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yükümlülerin daha iyi hazırlanması, sosyal yaşama tahliyelerinden sonra yoluna devam ederken engelle karşılaşmaması, bir nevi kendilerine abilik yapması, bazen koçluk yapması, bazen hiçbir şey yapmasa bile derdini dinlemesini amaçlıyoruz"

Gönüllü deneyimi

Bedensel engelli milli yüzücü ve gönüllü destekçi Sefa Yurtkölesi katkılarını şöyle anlattı: "Bu noktada da gönüllü olmak istedim. Ve bu gerçekten çok olumlu karşılandı. Şu anda da toplumun her bireyini pozitif anlamda alanlarımızda, milletimize daha duyarlı bir şekilde kapsamak duyarlılığında onları almak istedik. Denetimli serbestlikte olan vatandaşlarımıza sosyal proje kapsamında konferanslar verdik. Bu noktada da insanlarımızı elimizden geldiğince doğru yola sevk etmeye çalıştık."

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI YAKUP ALİ KAHVECİ, SEFA YURTKÖLESİ'NE BELGESİNİ TAKDİM ETTİ