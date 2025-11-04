Antalya Döşemealtı'da Jandarma Operasyonu: 1 kilo 210 gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon ve Ele Geçirilen Madde

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay, kentte düzenlenen etkin müdahale sonucu ortaya çıkan önemli bir uyuşturucu yakalaması olarak kayda geçti.

Soruşturmayı Yürüten Birimler

Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Arama ve ele geçirme işlemleri sonrasında olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkili birimler bulguların değerlendirilmesi ve bağlantıların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

