Antalya Korkuteli'de OSB'ye Sondajla Su Aktarılacağı İddiası Çiftçilerin Tepkisini Çekti

Korkuteli'de çiftçiler, OSB'ye sondajla su aktarılacağı iddiasına tepki gösterdi; yayla kaynaklarının baraj ve içme suyunu beslediği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 20:33
Yayla kaynaklarının OSB'ye aktarılacağı iddiası gerilime neden oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki Sülekler ve Taşkesiği yaylalarında yaşayan çiftçiler, kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)ne su sağlanmak üzere sondajla su aktarılacağı iddiasıyla tepki gösterdi. Bölge sakinleri ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Korkuteli'nde uzun süredir gündemde olan OSB projesi bu kez su meselesiyle tekrar ön plana çıktı. İddialara göre, Sülekler ve Taşkesiği yaylalarından sondajla su alınıp OSB'ye taşınacak. Önceki gün sabah saatlerinde seslerini duyurmak için toplanan bölge sakinleri duruma tepki gösterdi; tartışmalar kısa süreli arbede ile sonuçlandı.

Genç çiftçi Sevgi Topal şunları söyledi: "Biz organize sanayiye karşı olan insanlar değiliz. Biz suyumuzun toprağa akmasını ve çiftçiliğin bitmemesini istiyoruz"

Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan ise endişelerini şöyle dile getirdi: "Korkuteli bölgesinde kurulması planlanan sanayiye, Sülekler Yaylası ve Taşkesiği Mahallemizden 4 adet sondajla su taşımak istiyorlar. Buradaki sondaj yataklarının alt kısmında iki tane Korkuteli Barajı’nı besleyen doğal kaynak bulunmakta. Toplamda 110 bin dönüm yıllık 250 bin tona yakın meyve üretimi yapılmakta. Ayrıca bu bölgede Sülekler Mahallesi’nde Korkuteli’nin içme suyunu besleyen yüzde 70’lik bir su kapasitesi buradan çekilmekte. Bu haklı davamızda tüm Korkuteli halkımızı yanımızda görmek istiyoruz"

Çiftçiler, suyun tarım ve içme suyu üzerindeki etkilerine dikkati çekiyor; bölgedeki kaynakların korunması yönünde talep ve tepkilerini sürdüreceklerini belirtiyor.

