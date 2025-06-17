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Antalya Kumköy'de Deniz Kaplumbağaları İçin Kıyı Temizliği Düzenlendi

Antalya Kumköy sahilinde, Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü kapsamında kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 14:53
Antalya Kumköy'de Deniz Kaplumbağaları İçin Kıyı Temizliği Düzenlendi

Antalya Kumköy'de Deniz Kaplumbağaları İçin Kıyı Temizliği Düzenlendi

Antalya'da, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla Kumköy sahilinde önemli bir kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Aksu Belediyesinin açıklamasına göre, bu anlamlı etkinlik, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği işbirliğiyle organize edildi.

Etkinliğin ana amacı, nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumaya yönelik farkındalık oluşturmaktı. Küresel iklim değişikliği, çevre bilinci ve turizm sektörünün sürdürülebilirliği gibi önemli konularda bilinçlendirme yapmayı hedefleyen program kapsamında, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpler titizlikle toplandı.

Aksu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zeynep Demirel, etkinliğin çevresel duyarlılığı artırmak ve doğal dengeyi tehdit eden unsurlarla mücadele etmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Demirel, "Bu tür çalışmalar, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak adına devam edecek. Bugün sadece sahili temizlemekle kalmadık, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için güçlü bir mesaj verdik. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak, kendi geleceğimizi de korumaktır," ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmasına, belediye çalışanları ve gönüllülerin yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak ekibi de katıldı.

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı...

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi, özellikle deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpler toplandı.

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı...

Antalya'da "16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" dolayısıyla Kumköy sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi, özellikle deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpler toplandı.

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