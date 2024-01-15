Antalya merkezli siber suçlara yönelik Sibergöz-14 operasyonu: 30 tutuklama

Bahis ve şans oyunları suçlarına karşı "Sibergöz-14" adlı operasyon Antalya merkezli 16 ilde gerçekleştirildi. Operasyonda 93 şüpheli yakalandı ve bunlardan 30'u tutuklandı.

Antalya merkezli siber suçlara yönelik Sibergöz-14 operasyonu: 30 tutuklama
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Bahis ve şans oyunları oynatarak suçtan elde edilen paraları aklama, örgüt kurma ve suçla ilgili malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı operasyon yapıldı. Operasyonda 93 şüpheli yakalandı ve bunların 44'ü ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

49 şüpheli adliyeye götürüldü ve 30'u hakim kararıyla tutuklandı, 19'u ise adli kontrolle salıverildi. Antalya başta olmak üzere 15 ilde 11 Ocak'ta yapılan "SİBERGÖZ-14" operasyonunda bahis ve şans oyunları suçlarından 93 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin suçtan kazandıkları paraları kripto varlıklara çevirerek ve araç, eşya ve gayrimenkul alıp satarak akladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin 242 milyon lira değerindeki 90 araba, 19 villa, 8 arsa gibi taşınır ve taşınmaz mallarına, 2 kiralık kasaya, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalardaki hesaplarına, 52 banka kartına, 141 telefona, 35 bilgisayara ve 86 sim kartına el koyuldu. Ayrıca 6 ruhsatsız silah da bulundu.

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