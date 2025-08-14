Antalya Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı
Valilik açıklaması: Jandarma ekipleri operasyon düzenledi
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda ele geçirilenler arasında 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi yer aldı.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
