Antalya Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, mermiler ve kenevir ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:41
Valilik açıklaması: Jandarma ekipleri operasyon düzenledi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi yer aldı.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

