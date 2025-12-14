Anzer Yaylası'na Kar Yağdı — Rize İkizdere'de Yayla Beyaza Büründü

Anzer Yaylası'na kar yağdı, doğa beyaza büründü
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı, dünyaca ünlü Anzer Yaylasında etkili olan kar yağışı yaylayı kısa sürede beyaza çevirdi.
Yaylacılarda zorlu anlar, ulaşım aksadı
Yağan kar nedeniyle yaylada bulunan yaylacılar zor anlar yaşadı. Ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıklar meydana gelirken, özellikle yüksek kesimlerde karın etkisi arttı ve yaşamı olumsuz etkiledi.
Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kar yağışının ardından Anzer Yaylası kartpostallık manzaralara ev sahipliği yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, doğal güzelliğiyle görsel bir şölen sunarken, oluşan görüntüler görenleri hayran bıraktı.
Yetkililer ve yaylacılar, hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
