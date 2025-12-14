DOLAR
Anzer Yaylası'na Kar Yağdı — Rize İkizdere'de Yayla Beyaza Büründü

Rize'nin İkizdere ilçesindeki dünyaca ünlü Anzer Yaylası'na kar yağdı; yayla beyaza bürünürken yaylacılar ulaşım ve günlük yaşamda zorluk yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:49
Anzer Yaylası'na Kar Yağdı — Rize İkizdere'de Yayla Beyaza Büründü

Anzer Yaylası'na kar yağdı, doğa beyaza büründü

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı, dünyaca ünlü Anzer Yaylasında etkili olan kar yağışı yaylayı kısa sürede beyaza çevirdi.

Yaylacılarda zorlu anlar, ulaşım aksadı

Yağan kar nedeniyle yaylada bulunan yaylacılar zor anlar yaşadı. Ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıklar meydana gelirken, özellikle yüksek kesimlerde karın etkisi arttı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kar yağışının ardından Anzer Yaylası kartpostallık manzaralara ev sahipliği yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, doğal güzelliğiyle görsel bir şölen sunarken, oluşan görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Yetkililer ve yaylacılar, hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

